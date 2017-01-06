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الحكومة المغربية تقرر إغلاق جميع مدارس فتح الله جولن
قالت وزارة الداخلية المغربية إنها قررت إغلاق جميع مدارس 'محمد الفاتح' التابعة للداعية التركي فتح الله غولن، الذي يعيش بالولايات المتحدة منذ سنوات.
مدرسة تابعة لحركة فتح الله غولن في داكار، بالسنغال
قالت الداخلية المغربية إن خطوة إغلاق مدارس فتح الله غولن في المملكة جاءت بناء على تحريات "بشأن المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة محمد الفاتح بينت أنها تجعل من الحقل التعليمي مجالا خصبا للترويج لإيديولوجية هذه الجماعة ونشر أفكار تتنافى مع مقومات المنظومة التربوية والدينية المغربية"، حسب بلاغ وزارة الداخلية.
وعلّل بلاغ وزارة الداخلية سبب الإغلاق بأنه جاء "بعد تسجيل عدم استجابة مسؤولي المدارس المذكورة لتنبيهات وزارة التربية الوطنية لتصحيح الاختلالات والتلاؤم مع المقتضيات القانونية والمناهج التعليمية المعمول بها"، حيث تقرر "إغلاق جميع المؤسسات التابعة لهذه المجموعة داخل أجل أقصاه شهر واحد، ابتداء من اليوم".
وعبر مراقبون وآباء وأولياء تلاميذ هذه المؤسسة على أن قرار وزارة الداخلية القاضي بإغلاق المدارس التركية والتي لها صلة بالداعية التركي فتح الله غولن، يندرج ضمن سياق السياسة التركية الجديدة تجاه هذه المدارس في مختلف بلدان العالم؛ فقبل المغرب، "هناك بلدان أخرى أغلقت المدارس التابعة لحركة غولن".
يذكر أن مؤسسة الفاتح لديها 7 مدارس في عدد من المدن المغربية حيث يدرس فيها قرابة 2500 تلميذ.
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