روسيا تقول إنها بدأت تقلص حجم قواتها في سوريا

موسكو (رويترز) - نسبت وكالات أنباء يوم الجمعة إلى رئيس الأركان العامة في روسيا قوله إن بلاده بدأت تقليص حجم قواتها العسكرية في سوريا.

ونقلت إيتار تاس للأنباء عن فاليري جيراسيموف قوله "وفقا لقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية فلاديمير بوتين تبدأ وزارة الدفاع في تقليص حجم قوات المسلحة المنتشرة في سوريا."

وذكر أن أسطول روسيا الحربي بقيادة حاملة الطائرات (أدميرال كوزنيتسوف) الذي يعمل في البحر المتوسط قبالة ساحل سوريا سيكون أول القطع العائدة من هناك.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)