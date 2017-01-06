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4 من معتقلي جوانتانامو يصلون السعودية
وصل 4 معتقلين يمنيين في سجن جوانتانامو الأمريكي، أمس الخميس، إلى السعودية، وفق مراسل فرانس برس في مطار الرياض.
وفي واشنطن، أكد البنتاجون في بيان، أن أربعة معتقلين في سجن جوانتانامو نقلوا إلى السعودية.
وبحسب الإدارة الأمريكية، فإن المعتقل العسكري الواقع في جزيرة كوبا بات يؤوي 55 معتقلا.
وكانت العائلات في استقبال العائدين الأربعة وسط تأثر بالغ بعد أعوام من الفراق. وأعلنت وزارة الداخلية أن هؤلاء سيبقون في المملكة.
وقال أحدهم وهو سالم أحمد هادي بن كناد، إنه يشعر بأنه "ولد من جديد" فور رؤيته أفراد عائلته.
من جهه، قال محمد علي عبد الله باوزير: "سأعيد إلى عائلتي الخمسة عشر عاما التي فقدتها".
والاثنان الآخران هما محمد رجب صادق أبو غانم وعبدالله يحيى يوسف الشبلي.
وأكدت الوزارة أنه "سيتم إخضاعهم للأنظمة المرعية بالمملكة التي تشمل استفادتهم من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية".
وأعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أنه يعتزم نقل عدد إضافي من المعتقلين في هذا السجن إلى بلدان أخرى رغم رفض الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وأوضحت عائلة المعتقل باوزير، أنه أمضى ستة عشر عاما في جوانتانامو.
وقال البنتاجون في بيان إن "الولايات المتحدة ممتنة لحكومة المملكة العربية السعودية على مبادرتها الإنسانية ورغبتها في دعم الجهود الراهنة التي تبذلها الحكومة الأمريكية لإغلاق سجن جوانتانامو".
ووفقا لصحيفة «نيويورك تايمز»، تخطط إدارة اوباما لنقل نحو 20 معتقلا في وقت مبكر من العام الحالي إلى إيطاليا وسلطنة عمان والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
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