مصادر: مقتل 14 على الأقل في هجومين للدولة الإسلامية في بغداد

بغداد (رويترز) - قالت الشرطة العراقية ومسعفون إن 14 شخصا على الأقل قتلوا يوم الخميس عندما انفجرت سيارتان ملغومتان في بغداد في هجومين أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنهما مع تصاعد العنف في أنحاء العاصمة في وقت تحاول فيه قوات مدعومة من الولايات المتحدة طرد التنظيم من مدينة الموصل بشمال البلاد.

ووقع الهجوم الأول في حي العبيدي بشرق بغداد خلال ساعات الذروة الصباحية وأدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة 15 آخرين. وقال التنظيم المتشدد في بيان نشر على الإنترنت إنه استهدف تجمعا للشيعة.

ووقع الانفجار الثاني في حي باب المعظم بوسط بغداد قرب نقطة تفتيش أمنية وتسبب في مقتل ثمانية أشخاص. ووضعت القنبلتان في سيارتين متوقفتين.

وأزهقت هجمات شهدتها بغداد الأسبوع الماضي أرواح أكثر من 60 شخصا مع تصاعد العنف فيما تحاول قوات عراقية مدعومة من الولايات المتحدة طرد المتشددين من مدينة الموصل.

وقال الفريق الأول الركن طالب شغاتي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الذي يقود الحملة على التنظيم بالموصل لرويترز يوم الأربعاء إن القوات العراقية استعادت نحو 70 في المئة من شرق الموصل من أيدي مقاتلي الدولة الإسلامية منذ أن بدأ الهجوم في 17 أكتوبر تشرين الأول.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)