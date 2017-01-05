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كيري يقول أمريكا تشجع محادثات أستانة بشأن سوريا ويأمل أن تكون خطوة نحو السلام
05
يناير
2017
23:22 PM
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واشنطن (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الخميس إن الولايات المتحدة تشجع محادثات السلام السورية التي يجري الإعداد لها في وقت لاحق من الشهر الجاري في أستانة عاصمة قازاخستان وتأمل بأن تسفر عن تحقيق خطوة في اتجاه السلام.
وقال كيري في مؤتمر صحفي "نشجع اجتماعا في أستانة. نأمل بأن يؤدي ذلك إلى تحقيق خطوة إلى الأمام."
وأضاف أنه تحدث مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والهدف مازال "الوصول إلى جنيف حيث الجوهر الحقيقي للمحادثات."
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)
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