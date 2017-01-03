عرضت فضائية «Extra News»، لقطات لعملية نزوح المئات من المواطنين العراقيين من مدينة الموصل، بعد انطلاق المرحلة الثانية من معركة تحرير المدينة من قبضة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم «داعش».



وأظهرت اللقطات، اصطفاف الرجال والنساء؛ تمهيدًا للخروج من المدينة، بعد احتدام القتال بين قوات الجيش العراقي ومسلحي التنظيم الإرهابي.



وتعد الموصل، الواقعة في شمال العراق، ثاني أكبر مدينة عراقية بعد العاصمة بغداد من حيث عدد السكان، كما أن أغلب مواطنيها من العرب السنة.







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