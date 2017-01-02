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مصادر: انتحاريون يهاجمون مركزين للشرطة في سامراء بالعراق
02
يناير
2017
22:22 PM
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بغداد (رويترز) - ذكرت مصادر أمنية أن ما لا يقل عن سبعة أشخاص قتلوا في هجوم شنه مسلحون يرتدون سترات ناسفة على مركزين للشرطة في مدينة سامراء بوسط العراق يوم الاثنين.
وأضافت المصادر أن الاشتباكات لا تزال مستمرة عند مركزي الشرطة.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية-تحرير حسن عمار)
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