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رئيس اتحاد عمال العراق: سعداء بالتقارب مع مصر.. وسنقضي على الإرهاب في 2017
أكد جبار طارش رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، أهمية دور مصر في مساندة القضايا العربية والوقوف مع الشعب العراقي في نضاله ضد الإرهاب وأعداء الأمة العربية الذين يسعون إلى تفتيت وحدته والاستيلاء على موارده.
وقال طارش، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، عقب لقائه مع جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الشعب العراقي سعيد بالتقارب بين حكومتي البلدين، مشيرًا إلى أن قرار إلغاء تأشيرة دخول المصريين للعراق لقى ترحيبا شديدا وفرحة من العراقيين.
وشدد رئيس اتحاد عمال العراق، على أن العام الحالى سيشهد تقاربًا عماليًا عربيا لتعظيم وحدة العمال العرب وسيكون عاما للقضاء على الإرهاب في العراق بالكامل وسينتصر الشعب العربي على هؤلاء المجرمين وسيقوم العمال بدورهم القومي في مجالات التنمية والبناء.
من جانبه، أكد جبالي المراغي بصفته رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، أن "2017 سيكون عام لم الشمل العمالي داخل الكيان القومي الواحد للمساهمة في دفع مسيرة العمل والتنمية في الدول العربية"، مشيرًا إلى أن تم تشكيل لجنة لزيارة عددًا من الاتحادات بالدول العربية تكون البداية الشهر القادم لدول المغرب العربي لتنفيذ هذا التوجه القومي الذي يستهدف لم الشمل العمالي العربي داخل الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.
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