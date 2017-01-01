قال حبيب محمد الصدر، سفير العراق بالقاهرة، إن تنظيم داعش الإرهابي كان يدمر أي مدينة أو منطقة يحتلها، وما خلف العديد من المناطق التي تدهورت حالتها بشكل كبير.



وأضاف «الصدر»، في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على «الحياة»، الأحد، «سوف نشرع في تنفيذ خطة لإعادة إعمار العديد من المدن العراقية بعد الانتهاء من تحرير بلدنا بالكامل من الإرهابيين، وحينها سنقول أهلا وسهلا للعمالة المصرية».



وأكد أن البوصلة العراقية اتجهت نحو الشقيقة الكُبرى مصر من خلال زيادة التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي بين البلدين، قائلا: «وقعنا اتفاقية لتصدير النفط إلى مصر، كما أننا نستورد زيت الطعام المصري لشعبنا في العراق».



وأشار إلى توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والعراق لزيادة التعاون الثقافي خلال عام 2017، معلنًا عن إقامة ملتقيات وفعاليات ثقافية خلال الأشهر المقبلة.







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