أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، أنها لن تسلم رفات قتلى حماس الذين قضوا في هجمات على إسرائيليين وستقوم بدفنها بدلا من ذلك.

ويأتي قرار الحكومة الأمنية غداة بث كتائب القسام الجناح العسكري لحماس السبت شريطا ساخرا محوره الجندي الإسرائيلي شاؤول آرون الذي يعتقد الجيش أنه قتل أثناء الحرب على قطاع غزة صيف 2014.