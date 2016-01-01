أعلنت صحيفة السفير اللبنانية توقفها عن الصدور اعتبارا من اليوم، بعد ان استمرت لمدة 42 عاما، وذلك بسبب الأزمة المالية. وخرجت الصحيفة بعنوان أمس على صدر صفحتها الأولى يقول: «الوطن بلا السفير».

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