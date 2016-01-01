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«أبو الغيط» يحذر من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
31
ديسمير
2016
22:15 PM
بواسطة
استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، السبت، صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين، وذلك بحضور مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية.
وصرح محمود عفيفي، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، بأن «أبو الغيط» بحث مع «عريقات» سُبل البناء على قرار مجلس الأمن 2334 الذي يُطالب بالوقف الفوري والكامل للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، وكيفية تفعيل القرار ومواده التي تمثل صك إدانة غير مسبوق في حدته للسياسة الإسرائيلية، وكذا الدور المنتظر للجامعة العربية في هذا الخصوص.
وأضاف أن «أبو الغيط» بحث مع «عريقات» كيفية المُضي قُدمًا في المرحلة القادمة والاستفادة من الزخم الدولي الإيجابي، خاصة في ظل انعقاد مؤتمر باريس للسلام منتصف شهر يناير 2017، والذي يُمثل فُرصة مثالية لبلورة الإجماع الدولي حول مرجعيات ومُحددات التسوية النهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يُمهد الطريق للبدء في عملية تفاوضية جادة على أساس صحيح، وصولًا إلى الحل العادل والشامل بإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على أن الأمين العام لجامعة الدول العربية تباحث مع ضيفه الفلسطيني حول الخطوات الواجب اتخاذها في حال ما نفذت الإدارة الأمريكية القادمة ما جرى الحديث عنه بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القُدس، وأن «أبو الغيط» حذر من أن هذه الخطوة من جانب واشنطن، إن حدثت، ستمثل انتكاسة كبيرة لكل جهود السلام، وأنه على ثقةٍ من أن الإدارة الأمريكية تدرك تبعاتها بالغة السلبية على الفلسطينيين والعرب، بل والعالم الإسلامي كله.
وصرح محمود عفيفي، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، بأن «أبو الغيط» بحث مع «عريقات» سُبل البناء على قرار مجلس الأمن 2334 الذي يُطالب بالوقف الفوري والكامل للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، وكيفية تفعيل القرار ومواده التي تمثل صك إدانة غير مسبوق في حدته للسياسة الإسرائيلية، وكذا الدور المنتظر للجامعة العربية في هذا الخصوص.
وأضاف أن «أبو الغيط» بحث مع «عريقات» كيفية المُضي قُدمًا في المرحلة القادمة والاستفادة من الزخم الدولي الإيجابي، خاصة في ظل انعقاد مؤتمر باريس للسلام منتصف شهر يناير 2017، والذي يُمثل فُرصة مثالية لبلورة الإجماع الدولي حول مرجعيات ومُحددات التسوية النهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يُمهد الطريق للبدء في عملية تفاوضية جادة على أساس صحيح، وصولًا إلى الحل العادل والشامل بإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على أن الأمين العام لجامعة الدول العربية تباحث مع ضيفه الفلسطيني حول الخطوات الواجب اتخاذها في حال ما نفذت الإدارة الأمريكية القادمة ما جرى الحديث عنه بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القُدس، وأن «أبو الغيط» حذر من أن هذه الخطوة من جانب واشنطن، إن حدثت، ستمثل انتكاسة كبيرة لكل جهود السلام، وأنه على ثقةٍ من أن الإدارة الأمريكية تدرك تبعاتها بالغة السلبية على الفلسطينيين والعرب، بل والعالم الإسلامي كله.
بواسطة
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