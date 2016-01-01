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«العمل البحرينية»: إحدى الجماعات غير المرخصة السبب فى زيارة «الوفد اليهودى»
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ديسمير
2016
22:15 PM
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أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية البحرينية بيانا اليوم السبت، على خلفية زيارة قام به وفد يهودي للبحرين مؤخرا، وأثارت جدلا واسعا داخل الأوساط التجارية والسياسية والثقافية في البلاد.
وأكد الوزارة في البيان ضرورة «اتباع القيم والتقاليد الكفيلة بحماية السلم الأهلي الوطني وتجنب كل ما من شأنه بث روح الخلاف والفرقة بين المواطنين»، منوهة بالبيان المشترك الذي أصدرته مجموعة من الجمعيات الأهلية التي تقع تحت مظلتها، والتى عبرت في بيانها المشترك عن استنكارها ورفضها لبعض الممارسات الخاطئة الصادرة عن بعض الجهات»، وذلك على خلفية زيارة الوفد اليهودي، الذي قالت الوزارة إنه من إحدى الجماعات غير المرخصة.
وقالت الوزارة إنه من منطلق حرصها على دعم وحماية المنظمات الأهلية التي تقع تحت مظلتها، وحرصاً منها على التزام تلك المنظمات بالقوانين والقرارات المعمول بها في البحرين، أصدرت تعميما لهذه المنظمات الأهلية، تذكر فيه بأهمية الالتزام ببعض الثوابت والمعايير عند استضافة أي وفود من خارج البحرين وعند تنفيذ أي نشاطات وبرامج، وذلك وفقا لدستور البلاد.
وكان رجل الأعمال وعضو الجمعية العمومية لغرفة التجارة البحرينية فؤاد أبل قد عبر عن حالة من الاستياء الشديد التي تسود أوساط القطاع التجاري البحريني والأسر التجارية بسبب الزيارة التي قام بها الوفد التجاري اليهودي للبحرين في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال أبل في تصريحات صحفية إن الزيارة لا تمثل الأسرة التجارية البحرينية بأي شكل من الأشكال، كما انتقد كتاب ومفكرون بحرينيون الزيارة .
وأكد الوزارة في البيان ضرورة «اتباع القيم والتقاليد الكفيلة بحماية السلم الأهلي الوطني وتجنب كل ما من شأنه بث روح الخلاف والفرقة بين المواطنين»، منوهة بالبيان المشترك الذي أصدرته مجموعة من الجمعيات الأهلية التي تقع تحت مظلتها، والتى عبرت في بيانها المشترك عن استنكارها ورفضها لبعض الممارسات الخاطئة الصادرة عن بعض الجهات»، وذلك على خلفية زيارة الوفد اليهودي، الذي قالت الوزارة إنه من إحدى الجماعات غير المرخصة.
وقالت الوزارة إنه من منطلق حرصها على دعم وحماية المنظمات الأهلية التي تقع تحت مظلتها، وحرصاً منها على التزام تلك المنظمات بالقوانين والقرارات المعمول بها في البحرين، أصدرت تعميما لهذه المنظمات الأهلية، تذكر فيه بأهمية الالتزام ببعض الثوابت والمعايير عند استضافة أي وفود من خارج البحرين وعند تنفيذ أي نشاطات وبرامج، وذلك وفقا لدستور البلاد.
وكان رجل الأعمال وعضو الجمعية العمومية لغرفة التجارة البحرينية فؤاد أبل قد عبر عن حالة من الاستياء الشديد التي تسود أوساط القطاع التجاري البحريني والأسر التجارية بسبب الزيارة التي قام بها الوفد التجاري اليهودي للبحرين في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال أبل في تصريحات صحفية إن الزيارة لا تمثل الأسرة التجارية البحرينية بأي شكل من الأشكال، كما انتقد كتاب ومفكرون بحرينيون الزيارة .
بواسطة
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