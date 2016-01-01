مجلس الأمن يوافق على مشروع روسي لإقرار الهدنة في سوريا

وافق مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار قدمته روسيا لوقف إطلاق النار، وإقرار هدنة في البلاد.

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