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مجلس الأمن يوافق على مشروع روسي لإقرار الهدنة في سوريا
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ديسمير
2016
22:15 PM
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وافق مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار قدمته روسيا لوقف إطلاق النار، وإقرار هدنة في البلاد.
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