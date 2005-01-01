لقى 229 من مسلحي تنظيم داعش، مصرعهم بنيران القوات العراقية المشتركة وقصف طيران التحالف الدولي، خلال العمليات العسكرية على مختلف محاور العمليات العسكرية بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق.



وقال قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، في الإيجاز الصحفي للعمليات السبت، إن قوات المحور الشمالي تمكنت من تحرير منطقة "العركوب" بالكامل شمال حي الحدباء بالموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها.



وفي المحور الشرقي للساحل الأيسر حررت قوات "مكافحة الإرهاب" حي "القدس الثانية" وتتقدم داخل حي الكرامة ومستمرة بعملية تطهير القدس، كما واصلت قوات الشرطة الاتحادية والفرقة التاسعة بالجيش جنوبي الموصل التوغل في أحياء السلام والانتصار والشيماء والسيطرة على عدد من البنايات وقامت بعمليات لتطهيرها.



ولفت إلى أن الإرهابين حاولوا الهجوم على القطاعات العسكرية لعرقلة تقدمها بالمحور الشمالي لمدينة الموصل، وتمكنت القوات العراقية من تفجير ثلاث سيارات وتدمير وثلاثة من البلدوزرات وجرافة وسيارة مفخخة وقتلت 55 إرهابيا بإسناد من طيران التحالف الدولي، إضافة إلى تدمير مفرزة "هاون" وإسقاط طائرة تجسس لداعش مسيرة وتدمير مركز قيادة وسيطرة للتنظيم.



وفي المحور الشرقي بالموصل دمرت قوات "مكافحة الإرهاب" ورشة لتفخيخ السيارات وبداخلها سيارتين مفخختين وقتلت 45 إرهابيا بإسناد من طيران التحالف الدولي.



وأشار قائد عمليات "قادمون يا نينوى" إلى أن قوات قوات الشرطة الاتحادية والفرقة التاسعة بالجيش في المحور الجنوبي بالساحل الأيسر بمدينة الموصل، دمرت سبع سيارات مفخخة وقتلت 86 إرهابيا، كما قتلت الفرقة التاسعة 28 إرهابيا ودمرت سيارتين لداعش وعثرت على طائرة مسيرة وحزامين ناسفين و25 عبوة ناسفة.



ولفت إلى أن طيران التحالف الدولي نفذ 33 غارة، وثلاث طلعات جوية بطائرات "سمتيات" لإسناد القوات البرية بالساحل الأيسر بالموصل، كما نفذ طيران الجيش العراقي 27 طلعة جوية وقتل العديد من الإرهابيين ودمر معدات للتنظيم، إضافة إلى خمس طلعات جوية لإسناد المحور الغربي الذي تتولاه قوات "الحشد الشعبي".



وتمكنت طائرات بدون طيار من طراز "ch4" تابعة للجيش من تنفيذ 8 طلعات وقتل 15 إرهابيا، وشنت طائرات القوة الجوية أربع طلعات جوية.

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