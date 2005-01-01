أكدت قيادة "عمليات بغداد"، أن السيارة المفخخة التي انفجرت السبت، في حي "بغداد الجديدة" جنوب شرقي العاصمة العراقية لم تسفر عن وقوع خسائر بشرية.



وقال الناطق باسم قيادة "عمليات بغداد" العميد سعد معن، في تصريح لمراسل (أ ش أ) بالعراق، إن اعتداء إرهابيا بواسطة سيارة مفخخة كانت متوقفة قرب سينما "البيضاء" في حي "بغداد الجديدة" لم يسفر عن وقوع إصابات.



وكان انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين ينتميان لتنظيم داعش، فجرا نفسيهما صباح اليوم بمنطقة "السنك" القريبة من ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية (بغداد).



وقال الناطق باسم "عمليات بغداد" إن التفجير المزدوج أسفر عن سقوط 24 قتيلا و39 جريحا.

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