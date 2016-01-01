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رئيسا وزراء الأردن وتركيا يبحثان هاتفيًا اتفاق وقف إطلاق النار بسوريا
30
ديسمير
2016
20:15 PM
بواسطة
بحث رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي في اتصال هاتفي تلقاه الجمعة، من نظيره التركي بن علي يلدريم، الاتفاق الروسي التركي بخصوص وقف إطلاق النار في سوريا وضمان التزام الأطراف كافة بالاتفاق ووقف العنف، معربًا عن أمله بأن يؤدي وقف إطلاق النار لانطلاق عملية سياسية تؤدي بالنهاية لعودة اللاجئين لديارهم بأمن وسلام.
ونقل "يلدريم"، تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مقدمًا تعازي الحكومة والشعب التركي للأردن في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع مؤخرًا في مدينة الكرك، مؤكدًا ضرورة تكاتف الجهود لمحاربة الإرهاب، والتنسيق بين البلدين في مختلف الملفات.
وأكد رئيس الوزراء التركي - خلال الاتصال - أهمية التعاون الاقتصادي بين تركيا والأردن ورفع وتيرته بما يخدم مصلحة البلدين، موجهًا الدعوة للملقي لزيارة تركيا للتباحث في مختلف القضايا المشتركة وتعزيز التعاون في الجوانب كافة.
من جانبه، أكد الملقي موقف الأردن الثابت بقيادة الملك عبدالله الثاني من الأزمة السورية ومنذ بداياتها بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد له، معبرًا عن أمله بنجاح أية جهود ومبادرات سياسية وأن يشكل الاتفاق بين روسيا وتركيا خطوة أساسية ودافعًا للجهود الأخرى باتجاه إيجاد حوار سوري يهدف إلى الوصول إلى حل سياسي يكفل إنهاء الأزمة ويحقن دماء الشعب السوري.
وقدم الملقي شكر الحكومة الأردنية لنظريتها التركية على تقديم التعازي بضحايا الحادث الإرهابي في مدينة الكرك، مؤكدًا ضرورة استمرار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ورغبة الأردن بزيادة التعاون بالملفات الثنائية والإقليمية.
ووعد بتلبية الدعوة لزيارة تركيا مطلع العام المقبل للتباحث في مختلف القضايا المشتركة ورفع وتيرة التنسيق والتعاون في المجالات المختلفة.
ونقل "يلدريم"، تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مقدمًا تعازي الحكومة والشعب التركي للأردن في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع مؤخرًا في مدينة الكرك، مؤكدًا ضرورة تكاتف الجهود لمحاربة الإرهاب، والتنسيق بين البلدين في مختلف الملفات.
وأكد رئيس الوزراء التركي - خلال الاتصال - أهمية التعاون الاقتصادي بين تركيا والأردن ورفع وتيرته بما يخدم مصلحة البلدين، موجهًا الدعوة للملقي لزيارة تركيا للتباحث في مختلف القضايا المشتركة وتعزيز التعاون في الجوانب كافة.
من جانبه، أكد الملقي موقف الأردن الثابت بقيادة الملك عبدالله الثاني من الأزمة السورية ومنذ بداياتها بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد له، معبرًا عن أمله بنجاح أية جهود ومبادرات سياسية وأن يشكل الاتفاق بين روسيا وتركيا خطوة أساسية ودافعًا للجهود الأخرى باتجاه إيجاد حوار سوري يهدف إلى الوصول إلى حل سياسي يكفل إنهاء الأزمة ويحقن دماء الشعب السوري.
وقدم الملقي شكر الحكومة الأردنية لنظريتها التركية على تقديم التعازي بضحايا الحادث الإرهابي في مدينة الكرك، مؤكدًا ضرورة استمرار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ورغبة الأردن بزيادة التعاون بالملفات الثنائية والإقليمية.
ووعد بتلبية الدعوة لزيارة تركيا مطلع العام المقبل للتباحث في مختلف القضايا المشتركة ورفع وتيرة التنسيق والتعاون في المجالات المختلفة.
بواسطة
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