اخبار مصر
-
رياضة
- جوارديولا يطالب لاعبيه باللعب بنفس قوة منافسه المقبل ليفربول
- شباب كفر صقر يقترب من الصعود لدوري القطاعات بالشرقية
- الأهلي يفوز على سبورتنج ويتأهل لقبل نهائي كأس اتحاد اليد
- بالصور.. عزاء الراحل محمد الديبة أول هداف مصري لأمم أفريقيا
- الاتحاد ينعى «الديبة» بلافتة في ملعب الإسماعيلية
- شباب إنبي يكتسح إسكو 8- صفر في دوري القاهرة وينفرد بالصدارة
- كهربا يقود اتحاد جدة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني
- جريزمان يقود هجوم أتلتيكو مدريد أمام اتحاد جدة وديا
- بريزنتيشن تسدد 6 ملايين جنيه للجبلاية من مستحقات الكأس
- غضب بالإسماعيلي بسبب تأجيل لقاء الأهلي في دوري الناشئين
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
إجلاء 150 مهاجرا ماليا من ليبيا
30
ديسمير
2016
20:15 PM
بواسطة
أجلت مالى والمنظمة الدولية للهجرة، 159 من مواطنى مالى من ليبيا «كان القسم الأكبر منهم عالقا» بعد محاولتهم الهجرة إلى أوروبا، «وفق ما ذكر مصور لوكالة فرانس برس».
وأعادت طائرة استأجرتها المنظمة الدولية للهجرة ووصلت مساء الخميس إلى باماكو، هذه المجموعة المؤلفة من رجال ونساء.
واستقبل الطائرة في المطار مسؤولون في وزارة الحماية المدنية ووزارة شؤون الماليين في الخارج والمنظمة الدولية للهجرة، ورجال اطفاء.
وأعادت طائرة استأجرتها المنظمة الدولية للهجرة ووصلت مساء الخميس إلى باماكو، هذه المجموعة المؤلفة من رجال ونساء.
واستقبل الطائرة في المطار مسؤولون في وزارة الحماية المدنية ووزارة شؤون الماليين في الخارج والمنظمة الدولية للهجرة، ورجال اطفاء.
بواسطة
التعليقات
المزيد في عربى وعالمى
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع