أجلت مالى والمنظمة الدولية للهجرة، 159 من مواطنى مالى من ليبيا «كان القسم الأكبر منهم عالقا» بعد محاولتهم الهجرة إلى أوروبا، «وفق ما ذكر مصور لوكالة فرانس برس».



وأعادت طائرة استأجرتها المنظمة الدولية للهجرة ووصلت مساء الخميس إلى باماكو، هذه المجموعة المؤلفة من رجال ونساء.



واستقبل الطائرة في المطار مسؤولون في وزارة الحماية المدنية ووزارة شؤون الماليين في الخارج والمنظمة الدولية للهجرة، ورجال اطفاء.

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