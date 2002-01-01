بدأ منتصف ليل الخميس الجمعة، سريان وقف إطلاق نار شامل في سوريا بموجب اتفاق روسي تركي، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومن شأن الهدنة التي تستثني بشكل رئيسي تنظيم داعش، أن تمهد لتسوية سياسية تعمل أنقرة وموسكو على التوصل إليها لإنهاء نزاع دام مستمر منذ نحو ست سنوات.

وأكد المرصد بعد أكثر من ساعتين من بدء وقف إطلاق النار استمرار الهدنة في معظم المناطق السورية، مشيرا إلى خرق رئيسي تم رصده في ريف حماة الشمالي حيث هاجمت فصائل إسلامية محلية مواقع لقوات النظام قرب بلدة محردة المسيحية.

وأشار إلى معارك عنيفة بين الطرفين أجبرت قوات النظام على الانسحاب من تلة كانت تحت سيطرتها قرب محردة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "ثمة فصائل صغيرة مقاتلة وأخرى موالية للنظام تسعى إلى إفشال وقف إطلاق النار لأن من شأن استمراره أن يقضي على وجودها".

كان عبد الرحمن تحدث عن هدوء "قبل ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ في كل الجبهات في سوريا باستثناء سقوط قذائف عدة في مدينة حلب (شمال) وقذيفتين في ضواحي دمشق".

وأكد مراسل فرانس برس في الغوطة الشرقية في ريف دمشق توقف الغارات والقصف المدفعي مع سريان الهدنة، بعد يوم تخلله قصف جوي ومدفعي عنيف تسبب بمقتل 25 مدنيا بينهم عشرة أطفال الخميس وفق المرصد.

كما أكد مراسلو فرانس برس في دمشق وإدلب أنه لم يسمع دوي أي غارات أو قصف أو اشتباكات منذ سريان الهدنة منتصف ليل الخميس الجمعة.

ويأتي التوصل إلى الاتفاق، في ضوء التقارب الأخير بين موسكو حليفة دمشق وانقرة الداعمة للفصائل المعارضة. وهو أول اتفاق برعاية تركية، بعدما كانت الولايات المتحدة هي شريكة روسيا في اتفاقات هدنة مماثلة تم التوصل إليها سابقا لكنها لم تصمد.



