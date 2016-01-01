أنقرة (رويترز) - قالت القوات المسلحة التركية يوم الجمعة إن الطيران الروسي شن ثلاث ضربات جوية على تنظيم الدولة الإسلامية بمنطقة الباب وجنوبي المدينة في شمال سوريا فقتل 12 متشددا.

وفي بيان عن عملياته العسكرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية دعما لمقاتلي المعارضة في شمال سوريا قال الجيش التركي إن جنديا تركيا قتل وأصيب خمسة في هجوم للتنظيم المتشدد إلى الجنوب من بلدة الأزرق.

وأضاف البيان أن طائرات حربية تركية شنت ضربات جوية في منطقة الباب ومنطقة أخرى فدمرت 17 هدفا للدولة الإسلامية وقتلت 26 متشددا.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)