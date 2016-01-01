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المرصد السوري: الأطراف المتحاربة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار
30
ديسمير
2016
01:22 AM
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بيروت (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الأطراف المتحاربة توقفت على الأرجح عن إطلاق النار بعد دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ منتصف الليلة بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش).
وأضاف المرصد ومقره بريطانيا إنه كان هناك إطلاق لبعض القذائف حول حلب وفي منطقة قريبة من العاصمة دمشق قبل وقت قصير من سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا وتركيا.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير محمد نبيل)
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