بيروت (رويترز) - دخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا المدعوم من روسيا وتركيا حيز التنفيذ عند منتصف ليل الاربعاء بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش) في أحدث مسعى لإنهاء إراقة الدماء المستمرة منذ قرابة ستة أعوام.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو حليف أساسي للرئيس السوري بشار الأسد وقف إطلاق النار اليوم الخميس بعد إعداد الاتفاق مع تركيا التي تدعم المعارضة السورية منذ وقت طويل.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير محمد نبيل)