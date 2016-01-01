الكرملين يقول الأسد مستعد للالتزام بوقف إطلاق النار في سوريا

موسكو (رويترز) - قال الكرملين يوم الخميس إن الرئيس السوري بشار الأسد أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي أنه مستعد للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.

وقال الكرملين في بيان إن الرئيسين اتفقا على أن بدء محادثات السلام السورية في قازاخستان ستكون "خطوة مهمة للحل النهائي للأزمة".

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)