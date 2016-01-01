اخبار مصر
-
رياضة
- سموحة يتعاقد مع لاعب وسط الإسماعيلي لمدة 3 مواسم ونصف
- رقم إيجابي وآخر سلبي لـ«عبد المنصف» في لقاءات القمة
- ناشئو الأهلي يفوزون على الزمالك 4-2 ويمهدون الطريق للكبار
- بالصور.. تجهيز الكاميرا الطائرة قبل القمة 113
- بايرن ميونيخ يسعى لضم المدافع الجزائري فوزي غلام
- إيفونا يدعم الأهلي قبل لقاء الزمالك: الفوز للأحمر
- الأمن يغلق جميع الطرق المؤدية لـ«بتروسبورت» تجنبا لهجوم الجماهير
- حقنة مسكنة لستانلي لقيادة هجوم الزمالك في القمة 113
- كلوب عن جوارديولا: مدرب استثنائي
- الزمالك يدرس استبعاد أيمن حفني من قائمة مباراة الأهلي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
مقتل «أبو جندل الكويتي» الرجل الثاني في «داعش» بسوريا
29
ديسمير
2016
17:15 PM
بواسطة
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، أن قياديا عسكريا كبيرًا في تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا قتل في غارة جوية نفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة.
وقتل أبو جندل الكويتي، الإثنين قرب سد الطبقة غرب الرقة معقل تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب بيان للقيادة الأمريكية في الشرق الأوسط «سنتكوم».
ووصف رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أبو جندل الكويتي، بأنه "الرجل الثاني في القيادة العسكرية لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا".
وبحسب المرصد، فإن أبو جندل الكويتي قاد معارك في العراق وسوريا، وكان مؤخرًا يشرف في الرقة على الهجمات على قوات سوريا الديموقراطية.
وكانت قوات سوريا الديموقراطية الائتلاف العربي - الكردي المدعوم من القوات البرية والجوية الأمريكية، قد بدأت عملية لاستعادة الرقة مطلع نوفمبر الماضي.
وقتل أبو جندل الكويتي، الإثنين قرب سد الطبقة غرب الرقة معقل تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب بيان للقيادة الأمريكية في الشرق الأوسط «سنتكوم».
ووصف رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أبو جندل الكويتي، بأنه "الرجل الثاني في القيادة العسكرية لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا".
وبحسب المرصد، فإن أبو جندل الكويتي قاد معارك في العراق وسوريا، وكان مؤخرًا يشرف في الرقة على الهجمات على قوات سوريا الديموقراطية.
وكانت قوات سوريا الديموقراطية الائتلاف العربي - الكردي المدعوم من القوات البرية والجوية الأمريكية، قد بدأت عملية لاستعادة الرقة مطلع نوفمبر الماضي.
بواسطة
التعليقات
المزيد في عربى وعالمى
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع