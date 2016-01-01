أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، أن قياديا عسكريا كبيرًا في تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا قتل في غارة جوية نفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة.



وقتل أبو جندل الكويتي، الإثنين قرب سد الطبقة غرب الرقة معقل تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب بيان للقيادة الأمريكية في الشرق الأوسط «سنتكوم».



ووصف رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أبو جندل الكويتي، بأنه "الرجل الثاني في القيادة العسكرية لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا".



وبحسب المرصد، فإن أبو جندل الكويتي قاد معارك في العراق وسوريا، وكان مؤخرًا يشرف في الرقة على الهجمات على قوات سوريا الديموقراطية.



وكانت قوات سوريا الديموقراطية الائتلاف العربي - الكردي المدعوم من القوات البرية والجوية الأمريكية، قد بدأت عملية لاستعادة الرقة مطلع نوفمبر الماضي.

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