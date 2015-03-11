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مصدر سعودي: سلطنة عمان تقرر الانضمام للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب
28
ديسمير
2016
21:22 PM
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(رويترز) - قال مصدر سعودي مسؤول لوكالة رويترز إن سلطنة عمان أبلغت المملكة يوم الأربعاء بانضمامها للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب الذي كان الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد قد أعلن عن إنشائه في ديسمبر كانون الأول الماضي.
كان الأمير محمد الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع أعلن عن إنشاء التحالف الاسلامي لمكافحة الإرهاب وانضمت إليه أكثر من أربعين دولة إسلامية.
وقال المصدر إن ولي ولي العهد تلقى يوم الأربعاء رسالة من وزير الدفاع العماني مضمونها إعلان سلطنة عمان الانضمام للتحالف الذي تبناه ويدعمه بقوة الأمير محمد.
(اعداد مصطفى صالح للنشرة العربية- تحرير أحمد حسن)
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