مسؤول بالمعارضة: المعارضة السورية في محادثات مع تركيا بشأن اقتراح هدنة مع روسيا

عمان (رويترز) - قال مسؤول كبير في المعارضة السورية يوم الأربعاء إن جماعات المعارضة الرئيسية تجري محادثات مع تركيا بشأن اقتراح لوقف إطلاق النار يجري التفاوض عليه مع روسيا وإنها ترفض طلب موسكو استثناء معقل رئيسي لهم قرب دمشق من وقف إطلاق النار.

وقال منير السيال رئيس المكتب السياسي لحركة أحرار الشام المشاركة في المحادثات مع تركيا إن من السابق لأوانه الحديث عن أي فرص لنجاح المحادثات حول الاتفاق المقترح.

وقال السيال لرويترز "المشاروات جارية برعاية تركية والعدو الروسي يحاول استثناء الغوطة الشرقية لدمشق من أي محاولة لوقف إطلاق نار شامل بسوريا تتوافق علية فصائل الثورة."

وتابع قائلا "إن تجزئة المناطق المحررة مرفوض مطلقا وجميع الفصائل مجمعة على أن استثناء أي منطقة هو خيانة للثورة."

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)