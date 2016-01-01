بيروت (رويترز) - قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن انفجارا وقع بحافلة ركاب في سهل البقاع في شمال لبنان صباح الأربعاء مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

وذكرت الوكالة أن الانفجار وقع في بلدة العين على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الغرب من الحدود مع سوريا.

وقال تلفزيون المنار اللبناني إن قنبلة انفجرت داخل الحافلة وتسببت في مقتل نائب رئيس البلدية وإصابة سائق الحافلة بجروح خطيرة.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)