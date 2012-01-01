«فى حلب ينتج هذا الصابون منذ نحو ثلاثة آلاف عام»، بهذه العبارة التقريرية يسوق حسن الحرستانى، السورى الذى فر من حلب قبل 3 سنوات، للصابون الذى ينتجه الآن فى باريس، ويحمل اسم مدينته المعذبة، ليتجاور صابون حلب مع أرقى أنواع الصابون الفرنسى فى مدينة العطور والجمال.

«فتح» صانع صابون سورى فر من حلب به متجرا فى إحدى ضواحى باريس لإنعاش حرفته التقليدية التى يقول إنها ترجع لآلاف السنين.

عام 2012 غادر الحرستانى سوريا، بعد قصف المصنع الذى كان يعمل به، أولا إلى لبنان، لينتقل إلى فرنسا بعدها بعامين، بدعوة من سمير قنسطنطينى وهو طبيب فرنسى سورى كان يستورد بالفعل الصابون الحلبى التقليدى المتميز، وهناك أسس المهاجر السورى مع مضيفه، متجر فى أنجير، غرب فرنسا باسم تجارى هو حلب.

فى هذا المتجر ينتج صابون حلب من زيت الزيتون، وزيت الغار، والماء مع هيدروكسيد الصوديوم، الذى يضاف ليعطى الخليط القوام المتماسك، ويقطع باليد ويترك ليجف لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، قبل بيعه على شكل قوالب يزن الواحد منها نحو 200 جرام.

أما صديقه سمير قنسطنطينى فيقول إن مشروعه وصديقه وسيلة لتخليد التقاليد السورية التى حملوها من أوطانهم، بعد أن قصفت حلب، والناس فروا إلى الشوارع لم يعد لديهم بيوت.