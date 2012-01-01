-
رياضة
- المصري صلاح يفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب عربي
- اليوم.. الأهلي يضع خطة اقتحام حصون الزمالك في القمة 113
- المنصورة يواجه فاركو في دوري المظاليم
- المصري يفتتح اليوم فرعه الجديد بحضور وزير الشباب والرياضة
- دمياط يتعاقد مع لاعب الأسيوطي موسمين ونصف
- الناظر يعلن اليوم تفاصيل جلسته مع مرتضى منصور
- توتنهام يواجه ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي
- الاتحاد يوافق على إعارة «كاسونجو» إلى بني ياس بـ 14 مليون جنيه
- 20 لاعبا في قائمة طنطا استعدادا لمواجهة الداخلية
- 19 لاعبا في قائمة أسوان استعدادا لوادي دجلة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
صابون حلب فى باريس.. حرفة الأجداد تنجو من الحرب
«فى حلب ينتج هذا الصابون منذ نحو ثلاثة آلاف عام»، بهذه العبارة التقريرية يسوق حسن الحرستانى، السورى الذى فر من حلب قبل 3 سنوات، للصابون الذى ينتجه الآن فى باريس، ويحمل اسم مدينته المعذبة، ليتجاور صابون حلب مع أرقى أنواع الصابون الفرنسى فى مدينة العطور والجمال.
«فتح» صانع صابون سورى فر من حلب به متجرا فى إحدى ضواحى باريس لإنعاش حرفته التقليدية التى يقول إنها ترجع لآلاف السنين.
عام 2012 غادر الحرستانى سوريا، بعد قصف المصنع الذى كان يعمل به، أولا إلى لبنان، لينتقل إلى فرنسا بعدها بعامين، بدعوة من سمير قنسطنطينى وهو طبيب فرنسى سورى كان يستورد بالفعل الصابون الحلبى التقليدى المتميز، وهناك أسس المهاجر السورى مع مضيفه، متجر فى أنجير، غرب فرنسا باسم تجارى هو حلب.
فى هذا المتجر ينتج صابون حلب من زيت الزيتون، وزيت الغار، والماء مع هيدروكسيد الصوديوم، الذى يضاف ليعطى الخليط القوام المتماسك، ويقطع باليد ويترك ليجف لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، قبل بيعه على شكل قوالب يزن الواحد منها نحو 200 جرام.
أما صديقه سمير قنسطنطينى فيقول إن مشروعه وصديقه وسيلة لتخليد التقاليد السورية التى حملوها من أوطانهم، بعد أن قصفت حلب، والناس فروا إلى الشوارع لم يعد لديهم بيوت.
التعليقات
المزيد في عربى وعالمى
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)