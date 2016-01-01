

أعرب المتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية" - التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية - طلال سيلو، عن أمله في أن يؤدي قرار واشنطن بتخفيف القيود عن تسليح الجماعات المقاتلة في سوريا إلى حصوله على صواريخ مضادة للطائرات.



وقال سيلو، في مقابلة نقلتها قناة «العربية الحدث» الإخبارية، الثلاثاء، إنه رغم عدم امتلاك تنظيم داعش لطائرات حربية، إلا أن قواته تريد أنظمة مضادة للطائرات محمولة على الكتف لحماية نفسها من أي أعداء في المستقبل.



ورفض سيلو توضيح ما يقصد بالأعداء المحتملين في المستقبل، لكنه قال إنه لا يوجد حاليا أي مواجهة بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام السوري وداعميها الروس.



وأضاف أن قوات سوريا الديمقراطية الحليف "رقم واحد" للولايات المتحدة على الأرض، وينبغي أن تكون أول من يتلقى أسلحة، مشيرا إلى أن التحالف الذي تقوده واشنطن قدم دعما عسكريا لقوات سوريا الديمقراطية في بداية حملتها الأخيرة ضد داعش في محافظة الرقة، وزودها بأسلحة مضادة للمدرعات استخدمت ضد السيارات الملغمة التي يقودها انتحاريون.



يشار إلى أن أمريكا رفضت في السابق مطالب من المعارضة للحصول على صواريخ مضادة للطائرات، خشية وصولها إلى داعش أو غيرها من الجماعات المتطرفة.