بغداد (رويترز) - قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية يحتاج ثلاثة أشهر في الوقت الذي تخوض فيه قوات مدعومة من الولايات المتحدة معارك لطرد المتشددين من معقلهم الحضري في الموصل.

ونقل التلفزيون العراقي عن العبادي قوله إن الأوضاع تشير إلى أن العراق يحتاج ثلاثة أشهر للقضاء على "داعش".

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)