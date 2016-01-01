وكالة: إيران تقول إنها قد ترسل مستشارين عسكريين إلى حلب إذا لزم الأمر

موسكو (رويترز) - قال وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان إن بلاده ستدرس إمكانية إرسال مستشارين عسكريين إلى مدينة حلب السورية إذا لزم الأمر.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية يوم الثلاثاء أن تصريحات دهقان جاءت خلال مقابلة مع قناة روسيا اليوم التلفزيونية الروسية.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير)