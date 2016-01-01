موسكو (رويترز) - ذكرت وكالة الإعلام الروسية يوم الثلاثاء أن وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان قال في مقابلة مع تلفزيون روسيا اليوم المدعوم من الدولة في روسيا إنه يجب عدم السماح بمشاركة السعودية في عملية السلام السورية.

ونقل عن دهقان قوله إنه يعتقد أن إصرار السعودية على تنحي الرئيس بشار الأسد يعني أنه يجب ألا تشارك الرياض في محادثات السلام السورية المستقبلية.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)