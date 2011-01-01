أطلقت السعودية، اليوم الثلاثاء، حملة لجمع أموال من أجل مساعدة المهجرين بسبب الحرب في سوريا وخصوصا المهجرين من حلب التي كانت أحياؤها الشرقية معقلا للفصائل المعارضة التي تدعمها الرياض.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن القادة السعوديين تبرعوا بـ 35 مليون يورو لإطلاق الحملة.



ونزح أكثر من 11 مليون سوري أي أكثر من نصف السكان، منذ بداية النزاع في سوريا في 2011، الذي أدى إلى سقوط أكثر من 310 آلاف قتيل.



وتأتي المبادرة السعودية بعد إجلاء عشرات الآلاف من المدنيين والمقاتلين من الأحياء الشرقية لحلب، ثاني مدن سوريا التي استعادتها السلطات السورية بمساعدة روسيا وإيران.



وقال الديوان الملكي السعودي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، مساء الإثنين، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز "أمر بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة اعتبارا من الثلاثاء لإغاثة الشعب السوري الشقيق".



وأضاف البيان أن الملك سلمان "وجه بتخصيص مئة مليون ريال (25,5 مليون يورو) لهذه الحملة" التي تنظم "نظرا لما يتعرض له الأشقاء في سوريا من معاناة، خاصة المهجرين من حلب وغيرها".



من جهة أخرى، قالت الوكالة إن العاهل السعودي تبرع شخصيا بعشرين مليون ريال (خمسة ملايين يورو) للحملة، وولي العهد الأمير محمد بن نايف تبرع بعشرة ملايين ريال (2,6 مليون يورو)، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بثمانية ملايين ريال (مليونا يورو).

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