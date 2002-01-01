وصف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، السبت، قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان بأنه "منحاز ومشين".

واعتبر نتنياهو، في أول رد فعل مباشر في تصريح نقله التلفزيون الإسرائيلي، أن "القرار المتخذ منحاز ومشين ولكننا سنتجاوزه.. سيستغرق الأمر بعض الوقت ولكن هذا القرار سيلغى".