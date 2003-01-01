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مرصد عراقي: مقتل 14 صحفيا وجرح 24 واستهداف وسائل إعلام خلال 2016
سجل المرصد العراقي للحريات الصحفية مقتل 14 صحفيا وإصابة 24 آخرين خلال معارك تحرير مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش، وحدوث ملاحقات قانونية واستهداف وسائل إعلام وصحفيين بالعراق خلال عام 2016.
وذكر المرصد، في بيان له، السبت، أن "داعش" استهدف العديد من الصحفيين بشكل مباشر، بينما أصيب آخرون بفعل تفجيرات وسقوط قذائف "هاون" خلال تغطية المعارك ضد التنظيم.
وأشار إلى أن الحكومة العراقية أوقفت بث قناة "البغدادية" الفضائية في 15 أبريل الماضي، وصدرت غرامات من بعض المحاكم العراقيين ضد صحفيين ووسائل إعلام.
كما قامت هيئة الإعلام والإتصالات العراقية بتوجيه إنذارات نهائية لبعض وسائل الإعلام لدفع أموال مقابل توفير "الطيف الترددي" وهو ما رفضته إدارات عديدة بالإذاعات المحلية التي تواجه خطر الإغلاق.
كما تعرضت مبان تضم إذاعات إلى التخريب والهجوم بالقنابل من مسلحين مجهولين، وبحسب إحصائيات نقابة الصحفيين العراقيين والمرصد العراقي للحريات الصحفية فإن 430 صحفيا قتلوا منذ عام 2003 حتى اليوم، قتل أغلبهم على يد داعش العام الماضي بالموصل مركز محافظة نينوي.
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