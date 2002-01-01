دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، السبت، السلطات الليبية إلى تقديم المساعدة الضرورية للمدنيين الفارين من قبضة الجهاديين فى سرت والذين احتجز بعضهم للاشتباه في صلتهم بتنظيم الدولة.

وقالت المنظمة في بيان إنه «على السلطات الليبية ضمان الأمن وتقديم المساعدة الطبية العاجلة إلى أكثر من 120 امرأة وطفلا معتقلين حاليا في سجن مصراتة «200 كلم شرقي طرابلس» بعد أن فروا من معارك سرت.

وأعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في 5 ديسمبر 2016 أنها استعادت كامل مدينة سرت من الجهاديين الذين احتلوها في يونيو 2015.

واعتبرت المنظمة أنه «من واجب السلطات الليبية ضمان الرفاه والأمن للنساء والأطفال الذين كانوا في سرت»، لكن لا يجب أن تعتقلهم على أساس الارتياب بوجود صلات مع مسلحي تنظيم الدولة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه بإمكان الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية مساعدة السلطات الليبية على العثور على وجهات آمنة لهؤلاء الأشخاص حتى يمكنهم تلقي العلاج من جروحهم وأمراضهم وسوء التغذية الذي يعاني منه خصوصا الأطفال الأصغر سنا.