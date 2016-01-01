- «كوريرى ديلا سيرا» ترجح تلقى العامرى دعما من تونسيين فى إيطاليا.. ومحللون: تغييرات راديكالية قادمة فى سياسة أوروبا تجاه الهجرة



أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم، اعتقال عناصر خلية إرهابية مرتبطة بأنيس العامرى المشتبه به الرئيسى فى اعتداء برلين، غداة تصفيته فى اشتباكات مع الشرطة الإيطالية فى ميلانو.

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