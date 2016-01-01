أكدت السلطات فى مالطا، أن خاطفى رحلة الطائرة الليبية الداخلية المتجهة إلى طرابلس وحولا مسارها إلى مطار فاليتا بمالطا استخدما أسلحة زائفة فى عملية الاختطاف.

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