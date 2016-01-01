سيطرت قوات الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية تساندهما طائرات التحالف العربى، اليوم، على مواقع جديدة فى مديرية نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء، بعد معارك عنيفة مع المتمردين الحوثيين والقوات الموالية الرئيس المخلوع على عبدالله صالح.

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