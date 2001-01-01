قضت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، السبت، بالسجن المؤبد على زعيم تنظيم أنصار الشريعة «الإرهابي» سيف الله بن حسين، والمعروف باسم أبو عياض، بتهمة التأمر ضد أمن الدولة التونسية.



وقال المتحدث باسم المحكمة سفيان السليطي - في تصريح، السبت، «إن الحكم شمل أيضا 20 متهما، بينهم 3 هاربين، وذلك في قضية الجناح الأمني لتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي، وتنوعت الأحكام بين السجن 20 عاما وسنتين».

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