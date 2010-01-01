تعتزم المملكة العربية السعودية خلال عشر سنوات بيع 49 % من أسهم شركة النفط العملاقة «أرامكو» التي أعلن عن إدراجها في سوق المال في 2018، وفق ما أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية، السبت.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير، «لم تكشف هويته»، أن الحكومة السعودية تستهدف تسييل 49% من أسهم شركة أرامكو عملاقة صناعة النفط خلال عشرة أعوام.

وقال المسؤول للصحيفة «إن عوائد هذه العملية سيقوم صندوق الاستثمارات العامة باستثمارها محليا وخارجيا».