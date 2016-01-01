قتل شخصان وأصيب العشرات بجروح، السبت، في انفجار مستودع ذخيرة وعبوات ناسفة في مدينة حلب، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».



ويقوم الجيش السوري بعد إعلانه الخميس السيطرة على كامل مدينة حلب في شمال البلاد بتمشيط الأحياء الأخيرة التي كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة.



ونقلت «سانا» عن مصدر في شرطة حلب، "استشهاد شخصين وإصابة 33 آخرين بجروح، بينهم أربعة في حالة خطرة، نتيجة انفجار مستودع ذخيرة وعدد من العبوات الناسفة من مخلفات المجموعات الإرهابية في مدرسة زكي جمعة".



وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، لفرانس برس، مقتل "شخصين أثناء تفكيك عبوات ناسفة في مستودع حي السكري"، مشيرًا إلى "مقتل شخص ثالث في انفجار عبوة ناسفة في أحد المنازل في حي الأنصاري".

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