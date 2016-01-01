تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا اليوم من صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المسئول الفلسطيني قدم الشكر خلال الاتصال لمصر علي دعمها لقرار مجلس الأمن الذي صدر مساء الجمعة بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا على الثقة الكاملة التي تحظى بها مصر لدى الشعب الفلسطيني لرعايتها للقضية الفلسطينية والدفاع عنها.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال الاتصال على أن التزام مصر بدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في كافه اتصالاتها الدولية التزام أصيل وثابت، وقد اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة القادمة للعمل على دفع عملية السلام قُدما واستئناف المفاوضات.