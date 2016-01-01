اخبار مصر
-
رياضة
- الليلة - بريق يوفنتوس يصطدم بطموح ميلان في سوبر إيطالي مثير بالدوحة
- اتحاد الكرة يكشف ملعب مباراة القمة
- رابطة الدوري الإنجليزي تبرئ تشيلسي في قضية الإساءات الجنسية
- رسميا .. أوسكار ينتقل للدوري الصيني
- الأمن يحسم ملعب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. الأحد
- 2016 وش السعد على «تريزيجيه».. بروفايل
- تشيلسي يؤكد انتقال البرازيلي أوسكار إلى شنغهاي سيبج
- حسام البدري يستعجل حسم صفقة نجم صن داونز
- الزمالك يحسم اليوم مشاركة أيمن حفني أمام الأهلي
- تغييرات في قائمة الزمالك أمام الشرقية
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
تلفزيون: تركيا تحتجز 31 في عملية تستهدف الدولة الإسلامية
23
ديسمير
2016
12:22 PM
بواسطة
أنقرة (رويترز) - قالت قناة إن.تي.في التلفزيونية إن السلطات التركية احتجزت يوم الجمعة 31 شخصا يشتبه في أنهم على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية بينما تتصاعد وتيرة الاشتباكات بين الجنود الأتراك والتنظيم المتشدد في شمال سوريا.
وذكرت إن.تي.في أن تركيا أصدرت أوامر باعتقال 41 شخصا في اسطنبول "لانتمائهم إلى تنظيم إرهابي مسلح". ولم تعثر السلطات على المشتبه بهم العشرة المتبقين وتواصل البحث عنهم بعد أن قامت بتفتيش منازلهم.
وبدأت تركيا عملية عسكرية في سوريا يوم 24 أغسطس آب دعما لمقاتلين سوريين في محاولة لإبعاد الدولة الإسلامية عن منطقة الحدود. وداهمت مرارا مخابئ المتشددين في اسطنبول ومدن أخرى.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)
بواسطة
التعليقات
المزيد في عربى وعالمى
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع