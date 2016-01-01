أنقرة (رويترز) - قالت قناة إن.تي.في التلفزيونية إن السلطات التركية احتجزت يوم الجمعة 31 شخصا يشتبه في أنهم على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية بينما تتصاعد وتيرة الاشتباكات بين الجنود الأتراك والتنظيم المتشدد في شمال سوريا.

وذكرت إن.تي.في أن تركيا أصدرت أوامر باعتقال 41 شخصا في اسطنبول "لانتمائهم إلى تنظيم إرهابي مسلح". ولم تعثر السلطات على المشتبه بهم العشرة المتبقين وتواصل البحث عنهم بعد أن قامت بتفتيش منازلهم.

وبدأت تركيا عملية عسكرية في سوريا يوم 24 أغسطس آب دعما لمقاتلين سوريين في محاولة لإبعاد الدولة الإسلامية عن منطقة الحدود. وداهمت مرارا مخابئ المتشددين في اسطنبول ومدن أخرى.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)