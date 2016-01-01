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وزير الدفاع الروسي يبلغ بوتين بقرب التوصل لاتفاق هدنة في سوريا
23
ديسمير
2016
12:22 PM
بواسطة
موسكو (رويترز) - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قوله يوم الجمعة إن إجلاء مقاتلي المعارضة من حلب اكتمل مما يوفر الظروف للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا.
ونقلت الوكالة عن شويجو قوله خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين "من وجهة نظري نحن نقترب للغاية من التوصل لاتفاق لوقف شامل لإطلاق النار في أنحاء سوريا."
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)
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