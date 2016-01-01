أدت غارات جوية تركية جديدة على معقل لتنظيم داعش في شمال سوريا إلى مقتل 16 مدنيا الجمعة، غداة مقتل عشرات في قصف على المدينة نفسها، كما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن 16 مدنيا بينهم ثلاثة أطفال قتلوا في الغارات، لترتفع بذلك حصيلة القتلى في الغارات التركية في الساعات الـ24 الأخيرة إلى 88 قتيلا بينهم 24 طفلا، حسب المرصد.