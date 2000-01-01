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متحدث: السيسي تناول مع ترامب مشروع قرار الاستيطان الإسرائيلي
القاهرة (رويترز) - قال مكتب الرئيس المصري عبد الفتح السيسي إن السيسي تحدث مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الخميس وإن المحادثات تطرقت إلى مشروع القرار المصري في مجلس الأمن الدولي بشأن الاستيطان الإسرائيلي.
وقال المتحدث الرئاسي علاء يوسف "تم خلال الاتصال التباحث حول الأوضاع الإقليمية وتطوراتها المتلاحقة التي تنبئ بتصاعد التحديات التي تواجه الاستقرار والسلم والأمن الدوليين لا سيما في منطقة الشرق الأوسط."
وأضاف "وفي هذا الإطار تناول الاتصال مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن حول الاستيطان الإسرائيلي حيث اتفق الرئيسان على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية."
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)
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