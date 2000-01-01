روسيا: ترامب شريك أفضل من أوباما في التفاوض بشأن سوريا

موسكو (رويترز) - قال نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف يوم الجمعة إنه لا توجد اتصالات بين موسكو والإدارة الأمريكية المقبلة بشأن سوريا لكن روسيا تعتبر دونالد ترامب شريكا أفضل في التفاوض من الرئيس الحالي باراك أوباما.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن جاتيلوف قوله إن ترامب لم يربط قط بين حل الأزمة السورية ورحيل الرئيس السوري بشار الأسد الذي تدعمه موسكو.

وأضاف أن هذا يعني أن "لديه مساحة أكبر للمناورة مقارنة بإدارة أوباما المنتهية ولايتها."

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)