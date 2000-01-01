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المرصد السوري: ضربات جوية تركية في سوريا تقتل 88 مدنيا
23
ديسمير
2016
10:22 AM
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بيروت (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن الضربات الجوية التركية في شمال سوريا قتلت 88 مدنيا منذ الساعات الأولى من صباح الخميس بينهم 24 طفلا.
وأضاف المرصد أن 72 مدنيا قتلوا في الضربات الجوية التي وقعت الخميس ثم لقي 16 آخرون حتفهم في وقت مبكر يوم الجمعة.
(إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
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