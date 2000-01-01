روسيا: بحث وقف إطلاق النار في سوريا خلال محادثات بقازاخستان في يناير

موسكو (رويترز) - نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية جينادي جاتيلوف قوله يوم الجمعة إنه يتوقع أن تنعقد محادثات سلام جديدة بشأن سوريا بدعم من موسكو وأنقرة وطهران في منتصف يناير كانون الثاني في قازاخستان.

وأضاف جاتيلوف أنه يتوقع أن تركز المحادثات على بحث ما يجب القيام به للتوصل إلى وقف إطلاق النار على مستوى سوريا.

وعقد وزراء خارجية ودفاع روسيا وإيران وتركيا محادثات بشأن سوريا يوم الثلاثاء في موسكو عبروا بعدها عن استعدادهم للمساعدة في التوسط في اتفاق لإحلال السلام في سوريا.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)